São Paulo registra 964.921 casos confirmados de covid-19 e 34.877 óbitos

O Estado de São Paulo registra 964.921 casos confirmados da covid-19 e 34.877 óbitos pela doença, informou a secretarial estadual de Saúde nesta sexta, 25. Entre ontem (24) e hoje, foram contabilizados 6.681 novos casos, aumento de 0,7% em 24 horas, e 200 novos óbitos, aumento de 0,6%.



"Temos nessa semana, um cenário de estabilidade do Plano São Paulo e também do controle da pandemia no nosso Estado. Nessa semana tivemos ainda índices que mostraram quedas expressivas tanto no número de óbitos, quanto de internações", afirmou o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.



Os dados estaduais mostram que houve uma redução semanal de 14% no número de novos óbitos, de 12% das novas internações e de 2% nos novos casos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 46,3% no Estado e de 45,3% na região metropolitana da Capital.