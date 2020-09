Novavax inicia fase 3 de testes para potencial vacina contra covid no Reino Unido

A farmacêutica Novavax disse nesta quinta-feira, 24, que iniciou o estágio final dos testes para uma vacina experimental contra a covid-19 no Reino Unido. Ao total, 10 mil pessoas participação dos estudos.



De acordo com a empresa, a fase 3 dos testes rastreará se os adultos que receberem duas doses da vacina experimentarão uma taxa mais baixa de covid-19 do que os participantes do estudo que receberem placebo.



A Novavax ainda planeja realizar a fase 3 do estudo nos Estados Unidos, com até 30 mil indivíduos, e o processo pode começar em outubro, segundo Gregory Glenn, presidente de pesquisa e desenvolvimento da companhia.



O governo do Reino Unido anunciou nesta semana novas restrições em resposta a segunda onda de infecções por covid-19. Em agosto, o país acertou a compra de 60 milhões de doses da potencial vacina da Novavax e se comprometeu a colaborar com a fase 3 dos testes da farmacêutica. Fonte: Dow Jones Newswires