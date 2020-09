Virada Sustentável: Avenida Paulista recebe poesias e performance com reflexões

Poesias e performances com reflexões sobre um mundo mais sustentável são as atrações da Virada Sustentável que vão chegar à Avenida Paulista a partir desta quinta-feira, 24. Até o próximo dia 27, será possível acompanhar as intervenções "Sou Caminho" e "Poética Paulista". O Estadão é o portal oficial da Virada Sustentável 2020, que neste ano completa dez anos.



Em três semáforos da avenida, será exibida a performance "Sou Caminho" que faz questionamentos a motoristas e pedestres em três atos: "Altere seu Caminho: Você seria capaz de mudar o seu caminho para alterar a nossa história?", "Em Que Rio Você Mora: Você foi levado a seguir esse caminho ou foi uma escolha?" e "Plante: Enquanto você está em pausa, que caminho novo você pode trilhar?".



Coordenadora da equipe de curadoria e programação da Virada Sustentável, Débora Ribeiro diz que os artistas vão levar faixas e objetos para o local e que a atração é interativa. "São três intervenções diferentes. Dependendo do fluxo, o carro pode pegar a história nos três faróis. Cada intervenção tem uma pergunta para o público fazer uma reflexão e os motoristas podem ligar a seta ou o pisca-alerta para interagir. Os pedestres também podem fazer alguma ação."



A intervenção pode ser vista das 9h30 às 11h e 16h30 às 18h nos cruzamentos da Paulista com as ruas Augusta, Pamplona e Maria Figueiredo. A avenida também vai receber a performance "Poética Paulista" com cinco performers que vão andar pelo local com um equipamento de som emitindo poesias. As exibições serão das 11h30 às 13h e das 14h30 às 16h.



"Eles vão usar um macacão que vai ter a frase que inspirou a poesia. As poesias foram feitas por poetas contemporâneos e, na performance, também tem um grande livro, que tem a ver com sabedoria."



Virada Sustentável



A décima edição da Virada Sustentável foi reformulada por causa da pandemia do novo coronavírus e, neste ano, traz atrações presenciais que não causam aglomerações e eventos online.



O evento começou em 16 de setembro e poderá ser acompanhado até o dia 18 de outubro.



Serviço



Virada Sustentável



De 16/9 a 18/10



Site: www.viradasustentavel.org.br



Instagram: @viradasustentavel



Facebook: facebook.com/viradasustentavel



Youtube: https://www.youtube.com/user/ViradaSustentavel



DESTAQUES DO EVENTO



Cem Minas na Rua



Durante quatro dias, 22 artistas vão grafitar um muro de 150 metros. Além de diferentes estilos, a curadoria selecionou artistas negras, mães, trans e moradoras da periferia



Quando: De 1 a 04/10



Onde: Rua Doutor Adelino Chaves, Lapa



Carreata Poética



Com um carro de som, serão recitados trechos do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. A atração contará com a participação de nove poetas do Grajaú, na zona sul da capital, e da filha da autora



Quando: 3/10, das 13 às 15 horas



Onde: Do Centro Cultural Grajaú até o Museu de Arte de São Paulo (Masp)



Cine Drive-in



Serão duas sessões diárias no estacionamento do Shopping Center Norte. Haverá a exibição dos filmes A Odisseia dos Tontos, Bingo: o Rei das Manhãs, Chorar de Rir, Talvez uma História de Amor, Motorrad, Hebe: a Estrela do Brasil e Trash: a Esperança Vem do Lixo



Quando: De 7 a 12/10, com sessões às 18h30 e às 21 horas



Onde: Shopping Center Norte



Vagas: 100 por dia. Inscrição para retirada de ingressos: @viradasustentavel e viradasustentavel.org.br



Jaguar Parade, Eu Era Outra Selva e FlorestAR_devir floresta :: A vida é uma Utopia



O Minhocão vai receber três intervenções artísticas. A Jaguar Parade destaca a importância da onça pintada. Já Eu Era Outra Selva reproduz a sensação de estar na floresta por meio de 200 guarda-sóis estampados. A proposta de FlorestAR_devir floresta :: A vida é uma Utopia é levar os sons da floresta para o local



Quando: De 17 a 18/10



Onde: Minhocão



Online



Elza Soares



A cantora Elza Soares vai falar sobre a existência e a resistência da mulher negra



Quando: 30/9, das 18 às 19 horas



Inscrição pelo site da Virada Sustentável