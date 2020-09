Ministra Cármen Lúcia, do STF, testa positivo para COVID-19, diz revista

Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (foto: Nelson Jr./SCO/STF )



Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, testou positivo para A ministra, do Supremo Tribunal Federal, testou positivo para COVID-19 . A informação foi noticiada pela revista Época.



De acordo com o periódico, a ministra deixou Brasília e está em isolamento em Belo Horizonte. Ela teria sentido febre, mas não outros sintomas graves.









A última sessão do STF que Carmen Lúcia participou foi a da posse do ministro Luiz Fux como presidente da corte, no dia 10 de setembro.

Outras oito pessoas que estiveram presentes na cerimônia foram contaminadas pelo coronavírus. Também foram infectados o próprio Luiz Fux, Augusto Aras (Procurador-geral da República), Rodrigo Maia (presidente da Câmara); Maria Cristina Peduzzi (presidente do Tribunal Superior do Trabalho), Marcelo Álvaro Antônio (ministro do Turismo) e os ministros do STJ: Antônio Saldanha, Benedito Gonçalves e Luiz Felipe Salomão.