Tarde nublada, fria e chuvosa em BH; tempo se mantém na quarta-feira

Foto no Centro de BH nesta terça-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

começou na manhã desta terça-feira (22) com horário marcado (10h31) e trazendo um "refresco" que só deve durar até amanhã. A partir de quinta-feira, calor e tempo seco voltam a imperar em Belo Horizonte.A perspectiva é de uma primavera "e quente", com poucas chuvas, portanto, um prolongamento do que se viu no mês passado, de acordo com Ruibran dos Reis, meteorologista do. Assim, chuvas abundantes só mesmo em janeiro, no verão. Hoje, a temperatura mínima foi de 16 ºC e a máxima, de 23°C.Nesta quarta-feira, osdevem permanecer entre 16°C e 24°C.A chuva e o frio ocorrem em virtude de uma massa de ar frio que atua sobre o Sudeste do Brasil. A previsão de chuvas é para quase toda a região, principalmente no Norte de São Paulo, Sul de Minas Gerais, Sul do Espírito Santo e todo o Rio de Janeiro, onde as chuvas podem ficar na faixa entre 20 e 100 mm."A região em que mais choveu em Belo Horizonte nesta terça-feira foi a Centro-Sul", explicou Kleber Souza, metrologista do do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A massa de ar frio deve perder força na quinta-feira, quando as temperaturas voltam a subir e o céu ficará de novo aberto. "Até amanhã, a frente fria segue com intensidade em toda as regiões. Mas com maiores maiores volumes na Região Leste - Zona da Mata e Rio Doce - a partir de quinta-feira. O início da primavera é marcado, geralmente, por altas temperaturas e tempo seco.



Neste ano foi diferente pela atuação da frente fria, que rompeu o bloqueio da massa de ar quente e seco e favoreceu o aumento da umidade e a queda nas temperaturas", explicou Anete Fernandes, também meteorologista do Inmet.