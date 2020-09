Primavera começa nesta terça com temperatura mais amena em SP e litoral paulista

A primavera deve começar com dias de temperaturas mais amenas na capital paulista e no litoral, até com sensação de frio, em comparação com os últimos dias. A estação tem início nesta terça-feira, 22, às 10h31, horário de Brasília, e vai até às 7h02 de 21 de dezembro, quando começará o verão.



Segundo a Climatempo, as temperaturas permanecem baixas até quarta-feira, 23. Nesta segunda-feira, 21, a mínima será de 13ºC e a máxima de 18ºC, e o dia deve ser chuvoso. Na terça-feira, permanece a mesma temperatura mínima, com máxima de 17ºC.



"Nesta segunda-feira, a frente fria começa a se afastar, mas o tempo continua instável. Entre segunda e terça-feira o céu continua nublado. A chuva acontece de forma frequente, com intensidade de moderada a forte em alguns momentos", disse a Climatempo.



Já no interior, as temperaturas não caem tanto em áreas do centro-norte e oeste do Estado, que tiveram temperaturas máximas de quase 40°C nos últimos dias.



Durante a primavera, a previsão é de que haja maior concentração de umidade nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, possibilitando a ocorrência de chuva.



Em outubro, a chuva deve prevalecer sobre São Paulo, mas em novembro e em dezembro, será mais frequente e volumosa sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.



La Niña



De acordo com a Climatempo, desde o começo de setembro, as águas do oceano Pacífico Equatorial Leste estão com temperatura abaixo da média. "É este resfriamento que caracteriza o fenômeno oceânico-atmosférico La Niña que, como o El Niño (aquecimento acima do normal do Pacífico Equatorial Leste), modifica o padrão de chuva e de temperatura em diversas regiões do planeta", explicou o site de meteorologia, que prevê que o fenômeno seja fraco e de curta duração.