Correção: Brasil registra média móvel diária de 747 mortes por covid-19

A nota publicada na noite deste domingo, 20, continha uma incorreção no segundo parágrafo. Diferentemente do publicado antes, o número de mortes registrado pelo balanço do consórcio dos veículos de imprensa foi de 330, e não 370. Segue a nota corrigida.



O País contabilizou média móvel de 747 óbitos por dia devido à covid-19 neste domingo (20). A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.



Nas últimas 24 horas, 15.915 novos casos e 330 novos óbitos foram registrados. Vale lembrar que no domingo diversas secretarias de saúde não divulgam os dados, por isso os números são muito menores do que durante a semana. No total, são 4.544.262 pessoas contaminadas e 136.895 mortos por coronavírus no Brasil, segundo dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde.



O balanço do Ministério da Saúde indica que 3.851.227 brasileiros se recuperaram da doença e outros 5556.507 seguem em acompanhamento.