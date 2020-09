Polícia identifica um dos suspeitos de assassinar professor na frente do pai

(foto: Reprodução/Redes Sociais) Investigadores da 33° Delegacia de Polícia em Santa Maria, no Distroto Federal, identificaram um dos suspeitos de assassinar o professor Adailton Jorge , de 33 anos, na manhã desta quinta-feira (17/9), na região administrativa de Santa Maria, em Brasília.





moradores da região. Em entrevista ao Correio Braziliense, o delegado-adjunto da 33° DP, Paulo Fortini, afirmou que Adailton saiu à noite para se divertir com amigos e passou a madrugada com eles. "A gente apura que os envolvidos no assassinato estavam no mesmo local que a vítima e, de repente, passaram a desconfiar de que Adailton tivesse pegado o celular de um deles, mas não foi isso que ocorreu", detalhou. O acusado, ainda não capturado, é um dosda região. Em entrevista ao, o delegado-adjunto da 33° DP, Paulo Fortini, afirmou que Adailton saiu à noite para se divertir com amigos e passou a madrugada com eles. "A gente apura que os envolvidos no assassinato estavam no mesmo local que a vítima e, de repente, passaram a desconfiar de que Adailton tivesse pegado o celular de um deles, mas não foi isso que", detalhou.





De acordo com o delegado, os suspeitos também moram na região e, por várias vezes, foram até a casa de Adailton questioná-lo sobre o sumiço do aparelho. O professor chegou a pedir aos homens para revistar o carro dele. Um deles foi identificado e, segundo o investigador, há a possibilidade de adolescentes estarem envolvidos no crime. A morte, conforme apurado pelo Correio, foi presenciada pelo pai da vítima.





O professor foi homenageado pelos amigos e estudantes nas redes sociais nesta quinta-feira. Amigos também compareceram à residência da vítima para prestar solidariedade à família.