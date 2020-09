Virada Sustentável: Covas destaca compromisso ético com futuras gerações

O prefeito Bruno Covas (PSDB) destacou a importância do compromisso com a sustentabilidade nesta quarta-feira, 16, durante a abertura da Virada Sustentável, iniciativa que promove reflexões sobre biodiversidade, consumo consciente e cidadania com fóruns e intervenções artísticas. Com a versão híbrida por causa da pandemia, Covas disse que um desafio será fazer o evento "aproximando sem aglomerar". O Estadão é o portal oficial da Virada Sustentável 2020, que neste ano completa dez anos.



"A Virada, que sempre teve como mote falar em desenvolver sem poluir, tem o desafio de ser feita aproximando sem aglomerar. Neste ano, que vivemos uma pandemia, que ela poderia se focar no 'olha, eu avisei', porque a pandemia tem a ver com os desastres ecológicos que colecionamos ao longo do tempo, a Virada vem com ideias para propor uma economia verde, incentivar mais a economia de baixo carbono e criativa."



Covas afirmou ainda que a questão da sustentabilidade deve ser valorizada por todos. "Nessas bodas de estanho, de dez anos, que a gente possa reforçar nosso compromisso com a sustentabilidade, que é um compromisso ético com as futuras gerações. Esse compromisso não é de esquerda ou de direita, é um compromisso com nossos filhos, netos e pessoas que nem vamos conhecer."



Idealizadora do evento, Mariana Amaral diz que a elaboração da programação, que se inicia nesta quarta-feira e vai até 18 de outubro, foi desafiadora, mas pensada para levar adiante os propósitos da iniciativa.



"Quando a gente está alinhada com o nosso propósito, há uma força poderosa que nos leva além. A gente se juntou com a missão de outras pessoas que estão pensando em sustentabilidade. E não podemos desistir de criar um mundo mais amoroso e sustentável."



Também idealizador da Virada, André Palhano diz que a proposta dessa edição, que vai reunir atividades presenciais e online, é continuar alimentando os debates e pensar em propostas para o futuro.



"A gente não pode desanimar. É claro que esses tempos estranhos, onde vemos o obscurantismo florescer, não há dúvida de que isso nos cobra mais. A programação que a gente está oferecendo para a cidade é para levar luz, informação e consciência para os temas que importam para o nosso futuro."



Nesta quarta-feira, 16, haverá a atração Juntes Recriamos o Futuro, projeção de mensagens que poderão ser vistas na capital, em Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Manaus e no Rio de Janeiro (veja a programação abaixo).



Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido também abordou a importância de se pensar nas próximas gerações por meio da mudança de hábitos, algo que também é um desafio. "Que todas as iniciativas possam permear na sociedade e se tornar parte da consciência da população com mudanças de hábitos e preocupação com a nossa vegetação, com a nossa fauna e a nossa flora."



Secretário municipal de Turismo, Miguel Calderaro Giacomini afirma que o novo formato ajudará a difundir as propostas do evento para locais que não recebiam as ações da Virada Sustentável. "A Virada tem um grande impacto em São Paulo e, qualquer coisa que se faça aqui, tem uma repercussão grande. Essa Virada híbrida, neste momento impactante que estamos vivendo, vai alcançar públicos que talvez a gente não alcançasse de forma tradicional."



Parceiros do evento também participaram da abertura, que foi virtual. Jorge Soto, diretor de desenvolvimento sustentável da Braskem, diz que a parceria se deu por uma "comunhão de propósitos". "Temos de pensar em regenerar o futuro. O momento que estamos vivendo nos empurra a repensar."



Vice-presidente de sustentabilidade e suprimentos da Ambev, Rodrigo Figueiredo relembrou o tema deste ano: "Refuturo: Repense. Recrie. Regenere". "Nesta pandemia, paramos de fazer a rotina e o trabalho como a gente vinha fazendo. Isso tem sido muito intenso na reflexão das pessoas e das empresas. Acredito que, neste refuturo, estaremos mais fortes e mais unidos."



O tema também foi lembrado por Haroldo Machado Filho, assessor sênior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (Pnud Brasil), que destacou ainda a "capacidade de adaptação e resiliência da Virada". "Toda a concepção foi feita de forma mais conceptiva e democrática, pensando na segurança de todos e de todas."



A presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Marina Grossi, relembrou os impactos do desmatamento e falou sobre a importância de acabar com ele.



"Todos os empresários estão dizendo que podemos preservar e produzir. Vamos acabar com o desmatamento ilegal separando o joio do trigo, porque é uma minoria que faz isso. Temos de ser uma voz só."



Já Carlo Pereira, secretário executivo do Pacto Global, citou uma campanha da entidade que dialoga com a proposta da Virada. "Bom seria que a gente não tivesse tido a pandemia, mas este é um momento muito importante, uma oportunidade única para pensar. Estamos com a campanha 'Não Volte' no sentido de não voltar a ter as mesmas práticas que a gente tinha, porque temos de lembrar que temos uma interdependência."



Olhar para o futuro



A abertura da Virada Sustentável trouxe ainda uma palestra com o economista Eduardo Giannetti, que também é cientista social e escritor. Ele abordou a relação entre a devastação do ambiente e a pandemia do novo coronavírus, apontando estratégias que podem ser adotadas para evitar que situações dessa proporção voltem a ocorrer no futuro.



"A taxa de doenças como a covid-19 vem crescendo e está acontecendo por causa do desmatamento. Há uma causalidade direta entre a destruição de florestas e ocorrência de vírus gestados em animais e que saltam para seres humanos. Em um mundo globalizado, isso se torna um evento trágico. No passado, eram ocorrência locais. No mundo de hoje, nas cadeias globais de produção e com as pessoas se deslocando, esses eventos se tornam planetários."



Para Giannetti, no caso do Brasil, é necessário focar em três pontos para a recuperação pós-pandemia: compromisso com a democracia, redução das desigualdades e cuidado com o ambiente.



"O Brasil foi premiado com a maior biodiversidade do planeta e com tesouros que fazem diferença, mas estamos assistindo a um enorme retrocesso."



Serviço



Virada Sustentável



De 16/9 a 18/10



Site: www.viradasustentavel.org.br



Instagram: @viradasustentavel



Facebook: facebook.com/viradasustentavel



Youtube: https://www.youtube.com/user/ViradaSustentavel



Destaques do evento



Abertura



A abertura do evento acontece com projeção de mensagens em empenas de vários prédios executada pelo coletivo Projetemos.



Quando: 16 de setembro, quarta-feira



Onde: São Paulo, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Manaus



Eggcident



Instalação de ovos gigantes do artista holandês Henk Hofstra que remete ao aquecimento global e às mudanças climáticas



Olha pro Céu, meu Amor



Intervenção com frases de reflexão e inspiração



Onde: Largo da Batata



Quando: De 17 a 20/9



Cem Minas na Rua



Durante quatro dias, 22 artistas vão grafitar um muro de 150 metros. Além de diferentes estilos, a curadoria selecionou artistas negras, mães, trans e moradoras da periferia



Quando: De 1 a 04/10



Onde: Rua Doutor Adelino Chaves, Lapa



Carreata Poética



Com um carro de som, serão recitados trechos do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. A atração contará com a participação de nove poetas do Grajaú, na zona sul da capital, e da filha da autora



Quando: 3/10, das 13 às 15 horas



Onde: Do Centro Cultural Grajaú até o Museu de Arte de São Paulo (Masp)



Cine Drive-in



Serão duas sessões diárias no estacionamento do Shopping Center Norte. Haverá a exibição dos filmes A Odisseia dos Tontos, Bingo: o Rei das Manhãs, Chorar de Rir, Talvez uma História de Amor, Motorrad, Hebe: a Estrela do Brasil e Trash: a Esperança Vem do Lixo



Quando: De 7 a 12/10, com sessões às 18h30 e às 21 horas



Onde: Shopping Center Norte



Vagas: 100 por dia. Inscrição para retirada de ingressos: @viradasustentavel e viradasustentavel.org.br



Jaguar Parade, Eu Era Outra Selva e FlorestAR_devir floresta: A vida é uma Utopia



O Minhocão vai receber três intervenções artísticas. A Jaguar Parade destaca a importância da onça pintada. Já Eu Era Outra Selva reproduz a sensação de estar na floresta por meio de 200 guarda-sóis estampados. A proposta de FlorestAR_devir floresta :: A vida é uma Utopia é levar os sons da floresta para o local



Quando: De 17 a 18/10



Onde: Minhocão



Online:



Kate Raworth - Economia Donut



Palestra e debate com a economista britânica Kate Raworth, criadora do conceito economia donut, que revê o modo como é pensado o futuro do capitalismo



Quando: 18/9, das 14 às 15 horas



Inscrição pelo site da Virada Sustentável



William McDonough - Do Berço ao Berço



Palestra e debate com um dos criadores do conceito de economia circular, o arquiteto norte-americano William McDonough. Ele é coautor do livro Do Berço ao Berço, que propõe eliminar a geração de resíduos, transformando todo o material descartado em nutriente para a natureza (biológico) ou para a indústria (técnico)



Quando: 21/9, das 14 às 15 horas



Inscrição pelo site da Virada Sustentável



O Amanhã da Paz - Meditação Global



No Dia Internacional da Paz será realizado um momento de meditação com lideranças espirituais e religiosas, além de porta-vozes da cultura de paz, como Monja Coen (Zen Brasil) e Tadashi Kadomoto (Instituto Tadashi Kadomoto)



Quando: 21/9, às 20h



Transmissão pelo @viradasustentável e perfis dos participantes disponíveis no site da Virada Sustentável



Elza Soares



A cantora Elza Soares vai falar sobre a existência e a resistência da mulher negra



Quando: 30/9, das 18 às 19 horas



Inscrição pelo site da Virada Sustentável