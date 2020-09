Prefeitura do Rio autoriza reabertura de teatros e cinemas

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira, 14, a reabertura de salas de cinema, teatros e anfiteatros. Segundo publicação no site da Prefeitura, espaços estão autorizados a funcionar respeitando o limite de 50% de capacidade, e com lugares marcados. Estão proibidos o consumo e a venda de bebidas e alimentos nestes estabelecimentos. Em São Paulo, as salas continuam fechadas. O estabelecimento que descumprir as regras será interditado por sete dias e a multa será R$ 13 mil. Em caso de reincidência, dobrará para R$ 26 mil.