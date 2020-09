País tem 814 novas mortes por covid-19, diz Ministério; total chega a 131.210

O Brasil registrou mais 814 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados do Ministério da Saúde. Com isso, o País contabiliza um total de 131.210 óbitos pela doença.



Da sexta para o sábado, foram confirmados mais 33.523 ocorrências de covid-19, elevando o total de casos para 4.315.687.



Desses, segundo o Ministério da Saúde, 3.553.421 (82,3%) correspondem aos que já se recuperaram da doença. Outros 631.056 ainda estão em acompanhamento.



Segundo os dados do ministério, há 2.375 mortes em investigação.