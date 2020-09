Brasil registra média de 679 mortes causadas pelo novo coronavírus diariamente

O Brasil contabilizou uma média móvel de 679 óbitos por dia devido à covid-19 nesta quarta-feira, 9, uma pequena oscilação em relação ao dia anterior. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.136 mortes, o que elevou o total para 128.653. O número alto desde as 20h de terça-feira é reflexo dos dados represados ao longo do feriado prolongado de 7 de setembro, quando as secretarias estaduais de Saúde fazem uma contagem mais defasada. Os Estados Maranhão e Piauí não informaram novos dados.



No mesmo período, o País somou 34.208 novos testes positivos para o novo coronavírus, segundo levantamento feito por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. Até o momento, 4.199.332 brasileiros foram contaminados. O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que 3.453.336 estão recuperados e 616.014 seguem em acompanhamento.



Nesta quarta-feira, o Estado de São Paulo registrou 866.576 casos confirmados e 31.821 mortes por covid-19. Em 24 horas, foram 391 óbitos e 7.793 casos novos. Segundo o governo, 321 dos 645 municípios paulistas não registraram óbitos pela doença nos últimos 14 dias.



Já o Rio de Janeiro teve mais 124 mortes e 500 casos nesse mesmo período. No total, o Estado soma 16.770 pessoas que morreram em função do coronavírus e 233.873 que se infectaram. Mais 354 óbitos estão sendo investigados, sob suspeita de terem sido causados pelo novo coronavírus. De acordo com a secretaria de Saúde carioca, 212.963 pacientes se curaram.



Parceria



O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.



Segundo o Ministério da Saúde, 35.816 casos de infecção pelo novo coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas, além de 1.075 mortes. No total, segundo a pasta, 4.197.889 pessoas já foram infectadas e 128.539 morreram por causa da covid-19. Os números diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.