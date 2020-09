Saúde: País registra 1.075 novas mortes por covid-19 em 24H, total vai a 128.539

O Brasil voltou a registrar mais de mil mortes em 24 horas por covid-19. Segundo balanço atualizado divulgado nesta quarta-feira, 9, pelo Ministério da Saúde, foram contabilizados mais 1.075 óbitos de ontem para hoje, elevando o total de mortos no País pela doença para 128.539. Desde o último dia 2, quando o País registrou 1.184 mortes pelo novo coronavírus, o número de óbitos diários não ultrapassava a marca dos mil.



Ainda de acordo com o Painel Coronavírus, em 24h, foram confirmados mais 35.816 casos de covid-19 no País, elevando o número total de casos para 4.197.889. Desse total, 3.453.336 correspondem aos que já recuperaram da doença e 616.014 ainda em acompanhamento.