Já imaginou o que poderia comprar com os R$ 120 milhões da Lotofácil da Independência? Veja lista

(foto: Reprodução/ Internet) boletos. Esse é o futuro dos sonhos para muitos brasileiros e que pode se tornar realidade para o sortudo que faturar os R$120 milhões da Uma vida sem preocupações com despesas, dívidas eEsse é o futuro dos sonhos para muitos brasileiros e que pode se tornar realidade para oque faturar os R$120 milhões da Lotofácil da Independência que será sorteado no próximo sábado (12).









Se você já fez a sua aposta mas ainda está em dúvida do que fazer se ganhar essa bolada, confira abaixo alguns luxos que podem ser comprados pelo próximo milionário do Brasil.





Mansão da Ana Hickmann - R$9 milhões





(foto: Reprodução/ Instagram) Com mais de 2 mil m2 construída em um terreno de 6,5 mil m2, a casa de Ana Hickmann é conhecida pela sua grandiosidade e está entre as mais luxuosas mansões das celebridades brasileiras. Com três andares, oito suítes, piscina, boate privativa e uma sala do tamanho de muitos apartamentos a casa da apresentadora chama atenção nas redes sociais. O sortudo que receber o prêmio da lotofácil de independência com certeza vai querer uma casinha nova, não é mesmo? Que tal investir em uma como essa? Com a grana o novo milionário poderá comprar 13 mansões como a de Hickmann.





Carrão do Eduardo Costa - R$ 2,4 milhões

(foto: Reprodução/ Instagram) Para combinar com a casa nova, que tal um carro novo? O cantor Eduardo Costa ostenta nas redes sociais um Lamborghini Urus, SUV. O preço médio do possante gira em torno de R$ 2,4 milhões. Com o dinheiro do prêmio é possível comprar uma frota de 50 deles, mas, calma, de acordo com a importadora do esportivo, os interessados em adquirir uma unidade dessa máquina precisam encarar uma fila de espera de dois meses. Não dá para comprar tudo.





Jatinho do Neymar - R$ 38 milhões

(foto: Reprodução/ Instagram) Não gosta de trânsito? Sem problemas! Que tal um jatinho como o do Neymar? O Embraer Legacy 450 vai te levar às nuvens, literalmente, em uma velocidade de até 870 km/h. Com ele você chega em qualquer lugar sem se preocupar em perder tempo em congestionamentos. Como a aeronave comporta nove passageiros, ainda dá para levar os parças para um passeio. Tudo isso pela bagatela de R$ 38 milhões. O novo milionário pode comprar três desses e ainda sobra uns R$6 milhões para investir no próximo item da lista.





Relógio do filho do Faustão - 230 mil

(foto: Reprodução/ Instagram) Casa nova, carro novo, jatinho e agora? Que tal um pouco mais de estilo? João Guilherme Silva, filho mais velho do apresentador Fausto Silva, tem bom gosto para acessórios luxuosos. O relógio da marca suíça Audemars Piguet, no modelo Royal Oak do jovem de 16 anos causou alvoroço nas redes sociais. Confeccionado em ouro rosé, com pulseira em couro de crocodilo, a peça custa 230 mil. Para o mais novo milionário que faturar o prêmio esse valor será uma pechincha! Dá para comprar 521 relógios como o de Faustino. Ô loco, meu!

Como apostar As apostas podem ser feitas pelas casas lotéricas ou pela Internet até às 19h do dia do sorteio. O apostador deve escolher 15 números dentro de um total de 25. Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte todos os 15 números sorteados, o valor do prêmio será dividido entre quem acertar 14 e assim sucessivamente.

O valor mínimo da aposta é de R$ 2,50 nas casas lotéricas. Pela Internet, os interessados devem gastar no mínimo R$ 30, que podem ser distribuídos em doze apostas da Lotofácil ou também com outros concursos da Caixa Econômica Federal.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira