Saúde: País registra 504 novas mortes por covid-19 em 24h, total chega a 127.464

O Brasil registrou 504 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta terça-feira, 8, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 127.464 o número de óbitos pela doença no País.



De ontem para hoje, foram contabilizados 14.279 novos casos de covid, elevando o número total de confirmações no País para 4.162.073. Desse total, segundo o Ministério da Saúde, 3.397.234 correspondem aos doentes já recuperados e 637.375, em acompanhamento.



O Sudeste é a região do País com maior número de casos, 1.445.397, e mortes, 57.239. Em seguida, o Nordeste tem 1.198.284 registros da doença e 36.196 óbitos. O Norte do Brasil contabiliza 563.360 casos de covid-19 e 13.978 mortes. O Sul tem 480.156 registros da doença e 9.857 mortes, e o Centro-Oeste 474.876 confirmações e 10.194 óbitos.