Brasileiros dispõem de várias fontes para se informar sobre covid-19, diz OMS

O diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, disse nesta segunda-feira que a população brasileira dispõe de várias fontes para obter informações sobre a pandemia do novo coronavírus e destacou o trabalho de autoridades estaduais do país no combate à doença.



Ryan fez o comentário durante coletiva da OMS, após pergunta de uma jornalista brasileira que mencionou o fato de o presidente Jair Bolsonaro frequentemente aparecer em eventos públicos sem utilizar máscara ou fazer declarações a favor da hidroxicloroquina, que não tem eficácia comprovada no tratamento da covid-19.



Sem abordar diretamente o caso específico do Brasil, Ryan disse que "informações distorcidas" podem ter efeitos negativos e aproveitou para fazer um apelo a todos os governos que se comuniquem "de forma transparente e sincera".