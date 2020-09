Estradas que ligam SP ao interior e litoral têm movimento intenso nesta manhã

O movimento em algumas das principais rodovias que ligam São Paulo ao interior e ao litoral do Estado está intenso, com alguns pontos de paradas, nesta sábado, 5, segundo concessionárias que administram as rodovias. A movimentação de veículos está liberada em todas as estradas.



Devido a pandemia da covid-19, as concessionárias não irão divulgar a previsão de tráfego durante o feriado, como ocorre normalmente nessas datas. Painéis eletrônicos nas rodovias reforçam mensagem para respeitar o isolamento social e evitar a proliferação novo coronavírus.



A Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que Imigrantes segue com tráfego congestionado no sentido litoral, do km 31 ao 32, na praça de pedágio e lento do km 40 ao 53, devido ao excesso de veículos. A operação em vigor é a 7X3. Para a descida, os motoristas utilizam as pistas sul e norte da via Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da Imigrantes.



Na descida para o litoral sul pela Rodovia Anchieta na manhã deste sábado, por volta de 8h20, o tráfego fica levemente carregado logo após a praça de pedágio da via, com maior presença de caminhões, devido à Operação Comboio realizada pela Ecovias. São poucos minutos de lentidão e o trânsito segue livre até o início do trecho de serra, quando a velocidade precisa ser reduzida.



A partir deste ponto, a neblina densa dificulta a visibilidade. De carro, a velocidade não passa dos 40 km/h e em poucos pontos os veículos chegam a parar. O tráfego intenso persiste por toda a extensão do trecho de serra. No segundo trecho de serra, o tráfego segue normalmente. A interligação no planalto está bloqueada, no sentido São Paulo.



Nos trechos rodoviários, administrados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que ligam ao litoral norte de São Paulo, a rodovia SP 055 Rio-Santos, entre Bertioga e São Sebastião tem tráfego intenso com pontos de lentidão sentido São Sebastião. No trecho entre São Sebastião e Ubatuba, sentido Ubatuba, também há movimentação intensa nesta manhã. A rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre Peruíbe à Praia Grande, está com o movimento normal nos dois sentidos.



A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, informou que a circulação de veículos segue normal em ambos os sentidos.



A CCR Viaoeste, concessionária que administra as rodovia Castelo Branco e Raposo Tavares, informou que o tráfego na Raposo Tavares está normal. Já a rodovia Castelo Branco segue com lentidão no sentido interior do km 22 ao 28, em Barueri e do km 33 ao 36, em Itapevi.



Na tentativa de evitar aglomerações neste feriado prolongado, o governador João Doria (PSDB), em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 4, afirmou que 20 mil policiais militares vão dar apoio a municípios do Estado. O apoio acontecerá em cidades do litoral e de estâncias turísticas.



Doria já havia demonstrado preocupação com aglomerações em praias do litoral paulista no último final de semana. E voltou a afirmar nesta sexta-feira que, apesar da melhora da pandemia no Estado, o momento não é para aglomerações. "Não temos nada a celebrar, não é momento para celebrações, aglomerações ou festas. Só poderemos ter isso após a imunização de todos os brasileiros com a vacina. Enquanto isso, temos de estar dedicados à preservação da vida e saúde. No Estado de São Paulo, o uso de máscara é lei e vale para todos", disse.