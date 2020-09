Papa viaja para fora de Roma pela 1ª vez desde o início da pandemia

O Papa Francisco visitará no próximo mês a cidade italiana de Assis, sua primeira viagem fora de Roma desde que a pandemia do coronavírus atingiu o país em fevereiro, e assinará uma nova encíclica, disse um porta-voz da Basílica de Assis neste sábado, 5.



A encíclica, que é a forma mais elevada de escrita papal, deve se concentrar em como Francisco acredita que o mundo pós-pandêmico deve ser, e será chamada de "Todos os irmãos".



O padre Enzo Fortunato disse em um comunicado que o papa viajaria para Assis no dia 3 de outubro, um dia antes da festa de São Francisco, que nasceu na pequena cidade montanhosa da Úmbria, no centro da Itália.



"A visita será privada, sem a participação dos fiéis", disse Fortunato.



O Papa Francisco realizou esta semana sua audiência geral semanal em público pela primeira vez em seis meses, enquanto o Vaticano lentamente parece voltar ao normal após o bloqueio prolongado do coronavírus.