Correção: OMS apoia reabertura de economias, afirma diretor-geral

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou nesta sexta-feira, 4, que discutiu na véspera o processo de reabertura de economias e fronteiras com os países do G-20, após as restrições de movimento impostas pelo avanço do novo coronavírus. "Isso é algo que a OMS apoia completamente. Quarentenas são um instrumento pesado, que causaram grandes prejuízos em muitos países", afirmou, em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça.



Tedros Adhanom exortou governos a seguirem uma série de orientações para garantir uma retomada segura, entre elas evitar grandes eventos e proteger grupos sociais mais vulneráveis. "Com a combinação certa de medidas direcionadas e personalizadas, outros bloqueios nacionais podem ser evitados", destacou, acrescentando que, embora ainda haja desafios, está "encorajado" com a evolução da resposta à pandemia.