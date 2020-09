Governo revoga portaria que garantia estabilidade a quem contrair COVID-19 no trabalho

Afastados por mais de 15 dias podiam receber auxílio doença acidentário, além de estabilidade e direito ao FGTS (foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Ministério da Saúdenesta quarta-feira, 2, umaque havia sido publicada no dia anterior e incluía ana Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Essa mudança poderia garantirde um ano no emprego ao trabalhador, caso ele contraísse ono serviço.A medida estava em uma portaria publicada na terça-feira, 1º, que foipor outra portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta.Na portaria de ontem, a COVID-19 aparecia classificada como pertencente ao grupo "Doenças Relacionadas ao Trabalho com respectivos Agentes e/ou Fatores de Risco", devido à possívelao vírus em atividades de trabalho.Com essa, a medida permitiria que funcionários afastados por mais de 15 dias passassem a receber, além de estabilidade por um ano e direito ao FGTS.Se a portaria estivesse em vigor, ao pedir afastamento ao INSS, o médico poderia considerar que se tratava de doença do trabalho, sem necessidade de. E caberia então à empresa provar o contrário.Com o recuo, volta a valer o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Em abril, a Corte já havia definido que os casos de contaminação de trabalhadores pelo novo coronavírus poderiam ser enquadrados como. No entanto, esse reconhecimento não é automático. O funcionário precisa passar por perícia no INSS e comprovar que adquiriu a doença no trabalho.Doença ocupacional é aquela adquirida ou desencadeada em função da realização deno. Entre as mais comuns, por exemplo, estão a Lesão Por Esforço Repetitivo (LER), lombalgia, hérnias, doenças de audição e visão e até psicológicas, como a depressão e a ansiedade.Para que uma doença seja considerada ocupacional, é necessário que ela seja adquirida ou desencadeada em função deem que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, isto é, que haja um nexo causal entre a doença e o trabalho.