Ministério da Saúde registra 553 mortes por covid-19 em 24h; total é de 121.381

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 553 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde em boletim divulgado nesta segunda-feira, 31. No mesmo intervalo, foram notificados 45.961 casos. O total de óbitos no País chegou a 121.381 e o de contaminações, a 3.908.272. O painel de monitoramento da covid-19 fala em 3.097.734 pessoas recuperadas da doença e 689.157 em acompanhamento.



O Sudeste é a região do País com mais casos e mortes por causa da covid-19: são 1.355.791 infecções (quase 35% do total) e 54.572 vidas perdidas (45% do total). Depois, aparece o Nordeste, com 1.145.097 contaminações e 35.120 óbitos; o Norte, com, respectivamente, 537.057 e 13.476; o Sul, com 435.496 e 8.985; e Centro-Oeste 434.831 e 9.228.