Cerca de 16 mil já morreram de covid-19 no Estado do Rio

O Estado do Rio de Janeiro acumula 222.957 casos confirmados e 16.016 óbitos por covid-19, segundo a Secretaria de Saúde. Boletim divulgado no início da noite deste sábado indica, ainda, que 541 mortes estão sendo investigadas.



A cidade a registrar o maior número de óbitos continua sendo o Rio de Janeiro, 9.628; seguida de São Gonçalo, 653; Duque de Caxias, 651; Nova Iguaçu, 512; e São João do Meriti, 386.



O Rio é também o município com mais casos confirmados, 90.263. Em seguida aparecem Niterói, 11.085; São Gonçalo, 10.841; Duque de Caxias, 8.024; Belford Roxo, 7.526.