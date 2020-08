Menino de 8 anos é baleado na Baixada Fluminense

Um menino de 8 anos foi baleado na cabeça na sexta-feira, 28, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, mas passa bem após ser operado. O crime foi na Rua Vereador Moacyr Pimentel, no bairro Flexeira, em Guapimirim, informou a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar.



Testemunhas citadas pelo portal G1, da TV Globo, disseram que o menino brincava com outras crianças perto de casa quando um carro passou para rua efetuando vários disparos. Segundo o RJTV, a família da criança informou que o menino foi baleado por dois tiros, um na cabeça.



A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou apenas que "diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso". As investigações são conduzidas pela 67ª Delegacia de Polícia (DP), em Guapimirim.



O menino baleado foi atendido no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. Na manhã deste sábado, 29, a Secretaria de Estado de Saúde informou que o paciente "tem estado de saúde estável".