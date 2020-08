Temos gente na universidade federal que não devolve nada ao País, diz Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou ser "um paradoxo" no Brasil o atendimento educacional nas universidades federais para "gente que poderia pagar os seus custos e está recebendo um ensino de graça, posteriormente não devolvendo nada para o País".



"Ouso arriscar que uns 60% que frequentam universidade federal têm condições de pagar", afirmou o vice-presidente. "Um pagamento que eles fizessem serviria para que mais alunos ingressassem no setor privado e, consequentemente, para que aumentássemos o percentual de jovens com ensino superior", disse Mourão.



O vice-presidente defendeu que o pagamento pelo ensino público nas universidades federais poderia gerar recursos para financiar programas de permanência em instituições privadas. "É algo que nós temos que pensar hoje seriamente e sem preconceitos porque pagamento a universidades federais poderia ser um recurso canalizado para aqueles jovens que precisam de financiamento pagarem uma universidade privada", disse. "Seria uma compensação muito justa", completou.



Mourão participou na manhã desta quarta-feira (26) de aula magna a alunos do grupo Ser Educacional.