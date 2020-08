Opas: País mostra tendência de baixa em casos de covid, mas cuidado é necessário

O diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Marcos Espinal, reforçou nesta terça-feira, 25 que o Brasil já mostra uma tendência de baixa nos casos do novo coronavírus, mas alertou que ainda é preciso cuidado. "Não podemos descartar possibilidade de segunda onda de covid-19 nas Américas", afirmou o cientista, durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (25).



Por diversas vezes, Espinal mostrou-se temeroso com o relaxamento das medidas de proteção, como distanciamento social e uso de máscara, visto em grande parte das Américas e que pode levar à piora do estágio da pandemia.



A diretora da Opas, Carissa Etienne, por sua vez, mostrou-se ainda mais cautelosa durante a entrevista e reforçou que os indicadores sobre a pandemia seguem ruins. "Dados indicam necessidade urgente de políticas públicas para conter o coronavírus", disse aos jornalistas. "Relaxamento de restrições e volta às aulas são uma desconexão com os dados", completou.



Carissa Etinnne destacou que as mortes por covid-19 nas Américas dobraram nas ultimais seis semanas e que a maioria dos novos casos no continente está concentrada em pessoas entre 20 e 59 anos. "Os jovens morrem menos, mas espalham o vírus para os idosos", alertou a cientista.