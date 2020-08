Doria diz que não deixará de usar máscara e que gesto é um exemplo à população

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que não deixará de usar a máscara, mesmo que esteja imunizado contra a covid-19. Ele não chegou a apresentar resultado de exame sorológico comprovando a presença de anticorpos contra o vírus.



Ele participou presencialmente nesta segunda, 24, da primeira entrevista coletiva desde que foi diagnosticado com a doença, no dia 12.



Doria cumpriu dez dias de isolamento e permaneceu assintomático durante o período.



"Entendo que (usar máscara) é um exemplo que tenho de oferecer à população", afirmou Doria no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.