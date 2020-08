Curitiba tem neve pela terceira vez na história

Curitiba registrou neve na noite de sexta-feira, 21, na área do bairro Tatuquara, na região sul da capital paranaense. Além da neve, houve registro de chuva congelada nos bairros Uberaba e Jardim das Américas. A queda de neve foi confirmada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Mas, devido a efeitos de mudanças climáticas, não há possibilidade de cair mais neve na cidade, informou o órgão. Neste sábado, dia 22, mesmo com a baixa temperatura, o sol voltou a brilhar.



Além de Curitiba, a região do Morro do Araçatuba, em Tijucas do Sul, também registrou a ocorrência de neve. Foi na manhã de sexta-feira, segundo informações da Somar Meteorologia.



Essa foi a terceira vez que nevou em Curitiba, sendo a primeira registrada em 1975 e a segunda no ano de 2013. A queda de neve desta sexta-feira foi considerada de baixa intensidade e, com isso, não houve acúmulo.