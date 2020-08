O Brasil registra 113.482 mortes e 3.537.398 casos por coronavírus até as 8h de hoje, de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa. Das 20h de ontem até esta manhã, os novos registros de mortes somaram 28 e os novos registros de testes positivos totalizaram 910. Os dados são do levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL nas secretarias estaduais de Saúde.