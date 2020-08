70 parques da cidade de SP retomam horário normal para dias úteis na segunda

O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou nesta sexta-feira, 21, a retomada dos horários tradicionais de funcionamento dos 70 parques municipais abertos durante os dias úteis. A medida passa na valer nesta segunda-feira, 24, e não abarca feriados e fins de semana, para evitar possíveis aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus. Os demais 38 parques ainda não têm data de retomada.



O prefeito citou que o Parque do Ibirapuera chegava a reunir até 100 mil pessoas nos sábados e domingos. "A Vigilância Sanitária e o Município entendem que ainda não é o momento de liberar aos finais de semana, disse em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. "Lembrando ainda estamos no momento de pandemia, a quarentena permanece na cidade de São Paulo apesar da flexibilização", ressaltou.



O Ibirapuera, na zona sul, por exemplo, funcionará das 6 horas à meia-noite, enquanto o Parque do Povo, também na região sul, permanecerá aberto das 6 horas às 22 horas. A maioria dos parques receberão os frequentadores entre as 6 horas e as 18 horas.



Ao todo, são 59 parques urbanos e lineares (que ficam nas margens de cursos d'água), cinco parques naturais e seis áreas de preservação. Dentre os parques que seguem fechados, estão o Trianon e o Mário Covas, na Avenida Paulista, e a Casa Modernista, na zona sul.



A decisão não abrange o programa Ruas Abertas, que inclui a Paulista Aberta, e o Parque Minhocão. Dos 70 parques, foram realizadas marcações de distanciamento nos gramados do Ibirapuera, do Povo, do Burle Marx, também na zona sul, e do Carmo, na zona leste. A proposta é criar "bolhas" de convivência para indivíduos e pequenos grupos e, assim, evitar aglomerações e contato com pessoas de outros círculos sociais.



Veja lista dos parques reabertos:

Jardim da Luz;



Aclimação;



Independência:



Buenos Aires:



Ibirapuera;



Cemucam;



Alfredo Volpi;



Carmo;



Piqueri;



Vila dos Remédios;



Anhanguera;



São Domingos;



Raposo Tavares;



Lions Clube Tucuruvi;



Raul Seixas;



Santa Amélia;



Burle Marx;



Eucaliptos;



Chácara das Flores;



Tiquatira - Eng. Werner Zulauf;



Ipiranguinha;



Trote;



Parelheiros;



Povo - Mario Pimenta Camargo;



Vila Prudente - Ecológico Prof. Lydia Natalízio Diogo;



Rapadura;



Itaim;



Fogo;



São José;



Sapé;



Água Vermelha;



Aricanduva:



Vila do Rodeio:



Consciência Negra:



Jardim Sapopemba;



Sena:



Ten. Brig. Faria Lima:



Juliana de Carvalho Torres - Cohab Raposo Tavares;



Zilda Arns;



Lajeado - Izaura Pereira Franzolin;



Canivete;



M’Boi Mirim;



Barragem de Guarapiranga;



Ciência;



Mongaguá;



Rio Verde;



Ribeirão Caulim;



Ribeirão Cocaia;



Cantinho do Céu;



Sete Campos;



Jardim Prainha;



Guabirobeira - Mombaça;



Jardim da Conquista;



Ribeirão Oratório;



Sapopemba (Aterro);



Feitiço da Vila;



Chácara do Jockey;



Jardim das Perdizes;



Parque Nair Bello (que será entregue nos próximos dias);



PNMs Jaceguava;



Itaim;



Fazenda do Carmo;



Varginha;



Bororé;



PNM Cratera de Colônia;



Reserva do Morumbi;



Quississana;



Ecológico de Campo Cerrado Alfred Ústeri;



Savoy City;



Altos da Baronesa.