Campanha promove dia d de vacinação contra sarampo e influenza neste sábado em SP

A Prefeitura de São Paulo vai realizar neste sábado, 22, um Dia D de vacinação contra sarampo e influenza. A imunização estará disponível em todas as unidades de saúde do município, além de postos volantes espalhados pela cidade, como shoppings, mercados, igrejas, praças.



A campanha de vacinação acontece até o dia 31 de agosto, e é direcionada ao público de 6 meses a 49 anos de idade.



Neste período, serão realizadas duas estratégias de vacinação: vacinação indiscriminada (independente da situação vacinal) para população de 1 ano a menores de 2 anos, e população de 15 a 49 anos de idade. E vacinação seletiva (avaliação da situação vacinal e vacinação conforme o calendário vacinal vigente) para a bebês de 6 a 11 meses e população de 3 a 14 anos de idade.



Nos locais, também serão realizadas a vacinação contra influenza, que estará disponível para todos os públicos. O uso de máscaras será obrigatório nos locais de vacinação.



Neste ano, de acordo com a Prefeitura, mais de 5 milhões de doses de vacinas contra a influenza A foram aplicadas na capital e a cobertura dos grupos prioritários já alcança 92,4%. Contra o sarampo, a campanha, que começou em 15 de julho, já vacinou 405.656 pessoas com idade entre 6 meses a 49 anos. Em 2019, para crianças de 1 ano de idade, a cobertura vacinal do sarampo foi de 98,65%. Neste ano, no primeiro semestre, a cobertura chegou a 88,97%.