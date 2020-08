Homem de 28 anos é preso com 200 vídeos de pornografia infantil

A 2ª Delegacia de Polícia investiga o caso (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um homem de 28 anos foi preso, nesta terça-feira (18/8), em Brasília, por manter cerca de 200 vídeos de pornografia infantil no celular. O flagrante ocorreu após uma denúncia de uma pessoa que estava consertando o aparelho e, ao se deparar com os vídeos, ligou para a polícia civil.



O delegado João Guilherme Carvalho, da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e responsável pelo fato, contou ao Correio que o rapaz confessou ter adquirido os vídeos em um grupo no Telegram. "Ele informou que comprou um pacote de mil vídeos pornográficos, no entanto, só encontramos 200", relata o delegado.





De acordo com João Guilherme, o homem ainda alegou não saber que os vídeos eram com crianças e adolescentes. Além do conteúdo no celular, foi encontrada uma porção de maconha. Ele foi preso em flagrante por porte de entorpecente e pelo crime de pornografia infantil. Se condenado, pode pegar até 4 anos de prisão.



Após a prisão, uma possível vítima de abuso sexual procurou a delegacia. Segundo o delegado, uma investigação foi aberta para apurar o envolvimento com o acusado e uma criança do sexo masculino. A polícia também está investigando sobre o grupo que teria vendido os vídeos para o rapaz.



O homem que já tem uma condenação por roubo a lotérica, com pena de 12 anos, e que ainda não foi julgado, passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (20/8).