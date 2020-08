Número de casos no mundo ultrapassa 22 milhões; mortes superam 780 mil

Segundo dados coletados pela universidade norte-americana Johns Hopkins, os casos globais de contaminações por covid-19 ultrapassaram a marca de 22 milhões nesta quarta-feira, 19. Já o número de mortes pela doença no mundo chegou aos 783.525.



Segundo o levantamento realizado pela Johns Hopkins, os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de casos da doença, com 5.516.639 milhões de registros confirmados e 172.667 mortes, seguido pelo Brasil (3.407.354 casos) e pela Índia (2.767.273)



No Estado americano da Geórgia, o Departamento de Saúde Pública registrou hoje 2.391 novos casos de Covid-19. O total de casos da Covid-19 em todo o estado é de 243.982. De acordo com o Departamento, foram registradas 56 novas mortes. O número total de mortes atribuídas à covid-19 na Geórgia é agora de 4.849.



Ainda nos Estados Unidos, em Illinois foram registrados 2.264 novos casos positivos para covid-19 hoje, o maior número diário de casos relatados desde 24 de maio. O estado agora tem um total de 211.889 casos positivos e 7.806 mortes.



Na Noruega o governo passará a impor quarentena de 10 dias a viajantes que chegam do Reino Unido, Grécia, Irlanda e Áustria, devido ao aumento do número de casos de coronavírus nesses países, disse o Ministério das Relações Exteriores norueguês. Segundo a nota publicada, os países incluídos na lista cruzaram a fronteira estabelecida em 20 novos casos de covid-19 por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias. A determinação passa a valer a partir de 22 de agosto.