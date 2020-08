Governo de SP amplia para 8h a liberação para funcionamento de estabelecimentos

O vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), afirmou que a partir da sexta-feira, 21, estabelecimentos nas regiões em fase amarela do Plano São Paulo terão o período de funcionamento estendido para oito horas por dia. Pelas recomendações atuais, o funcionamento estava limitado à seis horas diárias.



A medida inclui shoppings, lojas, comércio de rua e escritórios.



Segundo Garcia, caberá aos estabelecimentos decidir se o funcionamento se dará de forma contínua ou fracionada ao longo do dia.