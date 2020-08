Homem é morto a tiros por policial após invadir delegacia em SP com arma falsa

Um homem foi morto por um policial na tarde do domingo, 16, após invadir o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 4 (CPA-M/4), na zona leste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe médica chegou ao local ele já estava sem vida.



Por meio da assessoria de imprensa, a Polícia Militar informou que o homem chegou em uma motocicleta, desceu e sacou uma arma.



Ele teria caminhado em direção dos policiais com o capacete e a arma em punho quando foi atingido por um policial.



Ainda de acordo com a PM, depois de ter sido morto, foi verificado que a arma era falsa.



Com o homem foi encontrada também uma carta de despedida.



O caso foi registrado na Polícia Judiciária Militar, onde será instaurado inquérito no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.