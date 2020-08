Brasil segue tendência da semana e mantém média de 1 mil mortes diárias

Brasil segue com a doença em crescimento, mas taxa de recuperados corresponde a 72,7% dos casos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Seguindo o histórico dos últimos dias, o Brasil registrou nesta sexta-feira 1.060 mortes e 50.644 novos casos por COVID-19. Segundo contagem diária do Ministério da Saúde, o país atinge a alta taxa de incidência de mais de 1,5 mil casos por 100 mil habitantes, o que mostra que a doença segue fazendo estragos em todo o território nacional. Desde o primeiro caso, no fim de fevereiro, os brasileiros já atingiram o total de 3.275.520 infectados, com 106.523 óbitos.

Os brasileiros chegaram ao número de 2.384.302 pessoas recuperadas da doença, o que corresponde a 72,7% dos casos. Os dados são do Ministério da Saúde. Há ainda 784.695 pacientes sob observação.





Com relação ao balanço nos estados, São Paulo registrou 289 mortes nas últimas 24 horas, índice considerado alto tendo em vista as últimas contagens. O número de novos contaminados foi de 11.667. No total, já são 686.122 pessoas com o vírus e 26.613 vidas perdidas. Segundo estado com mais casos, a Bahia registrou 2.063 infectados desde o último balanço, com 35 mortes. Os nordestinos chegaram ao total de 210.993 infectados e 4.271 mortes.





O Rio de Janeiro acumula mais mortes do que a Bahia: 14.507, além de 189.891 casos. O último balanço apontou que o estado teve 1.805 pessoas diagnosticadas com a doença e 95 óbitos. O Ceará registrou 85 vidas perdidas e 2.063 casos nas últimas 24 horas - o total é de 8.123 mortes e 196.144 casos.





Mesmo que o governo afirme que o pico já tenha passado, Minas Gerais segue com a doença em expansão. Foram 97 mortes no último balanço, além de 3.513 casos. Em todo o estado, 168.428 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 3.943 morreram.