SP registra 686.122 casos confirmados da covid-19 e 26.613 óbitos pela doença

O secretário estadual de Saúde de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registrou 686.122 casos confirmados da covid-19 e 26.613 óbitos pela doença. Entre ontem (13) e hoje (14), houve um acréscimo de 11.667 novos diagnósticos registrados, alta de 1,73% em 24h, e 289 novas mortes, aumento de 1,1%. Segundo Gorinchteyn, "os números altos de casos se devem às políticas de testagem do Estado".



Ontem (13), o Estado havia registrado o maior aumento diário, tanto em casos confirmados quanto em óbitos, já contabilizado desde o início da pandemia do novo coronavírus. Foram 19.274 novos casos e 455 óbitos em 24h. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, houve uma mudança nas avaliações para atender novas diretrizes do Ministério da Saúde que permitem o diagnóstico por critério "clínico-imagem". Com a mudança, a Secretaria informou que houve um acréscimo de 221 óbitos, que aconteceram ao longo da pandemia, em um único dia.



Segundo Gorinchteyn, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 57,8% no Estado e de 56,4% na região metropolitana da capital. De acordo com o secretário, todas as regiões de São Paulo registraram índice de ocupação dos leitos inferior a 80%.