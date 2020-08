'Nunca ofenda meu funcionário' diz mulher ao quebrar obra de Romero Britto na frente do artista; assista

"Nunca ofenda meu funcionário" diz mulher ao quebrar obra de Romero Britto na frente do artista;



(foto: Reprodução/Redes Sociais) Um vídeo que mostra uma mulher quebrando uma obra do artista plástico brasileiro Romero Britto na frente dele viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (14).









No trecho do vídeo é possível ver o momento que a mulher acusa Romero Britto de ter destratado funcionários em seu restaurante.



Após pegar o objeto e jogar no chão, a mulher diz, em espanhol. “Nunca vá à um restaurante meu e ofenda um funcionário, mas nunca”.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira