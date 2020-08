Após mudar sistema de notificação, SP registra 455 mortes e 19.274 casos em 24h

Após mudanças no sistema de notificação de óbitos e casos, o Estado de São Paulo registrou 455 mortes em 24 horas pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, foram incluídos nos dados desta quinta-feira, 13, 221 óbitos que ocorreram ao longo da pandemia. A pasta afirma que passou a cumprir novas diretrizes do Ministério da Saúde. Em nota, informa que a mudança do Guia de Vigilância prevê que, agora, "os casos e mortes também poderão ser confirmados por critério clínico-imagem". Ou seja, os registros também poderão ser feitos por confirmações baseadas em exames de imagem que apontam alterações da covid-19 no organismo. Até então, de acordo com o governo paulista, os dados contabilizavam apenas diagnósticos laboratoriais, feitos por testes.



Em nota, a secretaria afirma que "com isso, o balanço desta quinta inclui 221 mortes que ocorreram no decorrer da pandemia e foram confirmados por obedecer a estes novos critérios". Dessa forma, o total de óbitos registrados chegou a 455, incluindo os outros 234 óbitos confirmados em 24 horas. O recorde anterior era de 434 óbitos e foi alcançado no dia 23 de julho.



A mudança também teve impacto na contabilização de casos e também houve um recorde em 24 horas, com 19.274 casos registrados. O recorde anterior era de 19.030 casos, em 19 de junho, e aconteceu em um dia em que houve registros represados no e-SUS.



No total, o Estado de São Paulo tem nesta quinta-feira, 13, 26.324 mortes e 674.455 casos confirmados de covid-19.



Ainda segundo o balanço, 457.658 pessoas se recuperaram da doença em todo o Estado, sendo que 79.442 foram internadas e tiveram alta hospitalar.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 56,8% na Grande São Paulo e de 58% no Estado. Há 12.672 pacientes internados, sendo 7.258 em leitos de enfermaria e 5.477 em unidades de terapia intensiva.



Há pelo menos uma pessoa infectada em 643 das 645 cidades do Estado. 500 municípios registram um ou mais óbitos pela doença.