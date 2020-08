Líderes fecham novo acordo e decidem derrubar veto sobre regulamentação da telemedicina

Regulamentação de telemedicina aguarda decisão do Congresso sobre vetos do presidente Bolsonaro (foto: Arte/EM/D.A. Press)

Em uma nova, agora com a participação do Novo,dodecidiramsobre o projeto da telemedicina durante a pandemia.Na manhã desta quarta-feira, 12, lideranças já haviam se reunido e decidido pela derrubada de quatro vetos. O líder do Novo, deputado Paulo Ganime (RJ), no entanto, não foi convidado para participar da conversa e contestou ofechado. Isso fez com que a sessão já em andamento nesta manhã fosse encerrada e nova deliberação, que teve início agora, fosse convocada.A derrubada do veto relacionado ao projeto dafoi um pedido do deputado Hiran Gonçalves (PP-RR). "Nós tivemos uma reunião com o presidente Bolsonaro, que contou com a participação do líder do governo, do presidente do Conselho Federal de Medicina e do deputado Luizinho, nosso Presidente da Comissão que trata do coronavírus", disse o parlamentar pela manhã.Bolsonaro vetou um dispositivo que previa ada telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) após a pandemia de COVID-19. Bolsonaro alegou que as atividades médicas por vias remotas devem ser reguladas por lei após o fim da pandemia.Já o veto sobre serviços prestados pelos, para o qual havia acordo para ser derrubado pela manhã, deverá ir a voto separadamente.