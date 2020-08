João Doria, governador de SP, testa positivo para o novo coronavírus

Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com Covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença. %uD83D%uDE4F pic.twitter.com/AjTtIBeBrN

Pelo Twitter, Doria afirmou que recebeu nesta quarta-feira o resultado do sexto exame comprobatório feito por ele desde o início da pandemia no país, sendo este o único positivo.

“Acabei de receber o meu sexto teste dae este, infelizmente, foi positivo. Eu estou com coronavírus. Absolutamente, assintomático. Me sinto bem. Vou para a minha casa, vou seguir o protocolo médico, com a orientação do doutor David Uip, infectologista e integrante do comitê de saúde do estado de São Paulo”, declarou.