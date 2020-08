Saúde: Brasil registra 1.274 mortes por covid-19 em 24h; total é de 103.026

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.274 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou há pouco o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 103.026 - o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (162.407, 565 desde ontem).



Já o total de casos subiu 52.160 no País, ao montante de 3.109.630. Também nesta métrica, o Brasil está somente atrás dos Estados Unidos. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o total de contaminações em solo americano subiu 40.522 desde ontem, para 5.064.171.