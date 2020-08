Governo faz homenagem a pais que 'não têm medo de ir à luta pelo pão de cada dia'

O governo brasileiro prestou homenagem ao dia dos pais. No twitter, o Planalto do Planalto afirma que o governo deseja um feliz dia dos pais aos milhões de chefes de família "que não têm medo de ir à luta para batalhar pelo pão de cada dia". Acrescenta ainda que "ao primeiro modelo de valores de todos, a nossa eterna gratidão."



A publicação vem acompanhada de uma foto de São José com o Menino Jesus, em pintura de Guido Reni (século XVII).



Apesar de o Planalto ter lamentado o fato de o Brasil ter ultrapassado 100 mil mortes pela covid-19, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o assunto.



O Brasil registrou 100.546 mortes causadas em consequência da pandemia do novo coronavírus. Desde as 20h de ontem (8) foram mais três óbitos, informou o consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.