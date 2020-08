Consórcio de imprensa: Brasil tem 100.546 mortes por coronavírus

O Brasil registrou 100.546 mortes causadas em consequência da pandemia do novo coronavírus. Desde as 20h de ontem (8) foram mais três óbitos, informou o consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.



Desde as 20h de ontem também foram diagnosticados 533 novos casos. O total de pessoas que têm ou já tiveram a doença no País chega a 3.013.902.