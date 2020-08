Motorista alcoolizado atropela e mata dois ciclistas em rodovia

(foto: Reprodução/rede social)

Dois ciclistas morreram após serem atropelados por um Ford Ka conduzido por um motorista alcoolizado. A colisão aconteceu por volta das 23h30 de quarta-feira (5/8), na BR-020, entre Sobradinho e Planaltina.





Quando o Corpo de Bombeiros chegou para prestar o socorro, as vítimas, Ilda Barbosa de Sousa, 52 anos, e Anisio, de aproximadamente 50, ainda estavam vivos. Mas com a gravidade dos ferimentos, morreram ainda no local do atropelamento. Eles usavam uniforme do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).





O condutor do veículo tem 40 anos e não se feriu. O Correio aguarda informações sobre como se deu a constatação da embriaguez do motorista, se por teste do bafômetro ou por sinais como hálito etílico, fala e marcha.





Lei seca

Dirigir alcoolizado é proibido por lei. A infração é gravíssima, com multa de R$ 2,9 mil e suspensão do direito de dirigir. Se o bafômetro acusar índice superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, o condutor responde pelo crime de diririgir alcoolizado.