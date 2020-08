Estado de SP registra 585 mil casos e 24.109 óbitos pela covid-19

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registrou até o momento 585.265 casos confirmados da covid-19 e 24.109 óbitos pela doença. Entre ontem (4) e hoje, foram registrados 9.676 novos casos, um aumento de 1,7% em 24h, e 407 mortes, crescimento de 1,7%. O número de fatalidades é o mais alto registrado em um dia desde o dia 20 de julho.



Segundo Gorinchteyn, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 60,2% no Estado e de 58,7% na região metropolitana da capital. De acordo com o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabbardo, a epidemia está sob controle na capital e em municípios arredor.