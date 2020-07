Governo de SP reabre mais dois parques na capital e dois na região metropolitana

O governo estadual vai reabrir mais quatro parques na capital paulista e na região metropolitana a partir da segunda-feira, 3, para práticas esportivas individuais, como caminhada e bicicleta, mas também vai voltar a disponibilizar as quadras de tênis. O uso de máscara ainda é obrigatório e os frequentadores devem manter o distanciamento social.



Os parques Guarapiranga e Belém, na capital; o parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba; e o Ecológico da Várzea, em Embu Guaçu, funcionarão de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Assim, são 14 parques abertos no Estado de São Paulo.



"A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima) está monitorando as atividades e comportamento da população nos espaços durante as primeiras semanas para deliberar sobre a abertura integral", disse o governo em nota.



Também a partir da próxima semana, a Unidade de Conservação Caminhos do Mar, em São Bernardo do Campo, que reabriu na última segunda-feira, 27, vai ampliar os horários. Das 10h às 13h, o roteiro turístico começa com a descida até o Rancho da Maioridade e subida de volta. E o roteiro esportivo, das 7h às 9h, começa com a descida até Cubatão e subida de volta a pé.



Parques urbanos abertos de segunda a sexta, das 10h às 16h:



Desde 13/7



Villa-Lobos

Candido Portinari

Água Branca

Ecológico do Tietê



Desde 20/7



Juventude

Horto Florestal

Jequitibá

Jacuí

Biacica

Jardim Helena



A partir de 3 de agosto:



Ecológico da Várzea, em Embu Guaçu

Guarapiranga, na zona sul da capital

Gabriel Chucre, em Carapicuíba

Belém, na zona leste da capital

Unidades de Conservação:

Jaraguá

Cantareira, do Núcleo Pedra Grande

Caminhos do Mar, do Parque Serra do Mar

As visitas devem ser agendadas com antecedência mínima de 24 horas por meio do site da Fundação Florestal. As trilhas com ocorrência de mamíferos e cachoeiras permanecem fechadas.



Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico:



Zoológico: Visitas restritas a 50% da capacidade. Durante a semana, vai das 10h às 16h; de fins de semana e feriados, das 9h às 16h.



Zoo Safári: É permitido apenas para veículos particulares; serviço de vans está suspenso.



Jardim Botânico: Fechado às segundas-feiras para manutenção.