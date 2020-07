Estado do Rio chega a 161 mil casos de covid-19

O Estado do Rio ultrapassou nesta quarta-feira, 29, a marca de 161 mil casos de coronavírus, com 13.198 mortes. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que informou ainda que mil óbitos aguardam resultado de exames que confirmem ou descartem a covid-19 como causa.



Apenas entre terça (28) e quarta (29), 165 mortes causadas pelo coronavírus foram registradas, além de 2.008 novos casos da doença. Segundo a SES, do início da pandemia até o momento 161.647 pessoas já tiveram diagnóstico da doença confirmado no Estado.