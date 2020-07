Volta às aulas é sugerida com refeição na sala

O Ministério da Saúde estuda protocolo de retorno às aulas em escolas públicas com orientações para evitar a circulação do novo coronavírus. O texto foi discutido em reunião de 6 de julho do Centro de Operações de Emergência (COE) da pasta, conforme atas obtidas pelo Estadão. A ideia é orientar uso de máscaras, distanciamento social com marcações feitas no chão, criar escala de entrada e saída das turmas, evitar circulação em espaços comuns e realizar refeições dentro das salas de aula. Além disso, reforçar limpeza e ventilar ambientes.



Segundo o registro da reunião, a escola teria autonomia para decidir como proceder se houver um aluno infectado, mas sem sintomas da doença. Procurado, o Ministério da Saúde não explicou se o protocolo seria apenas para a educação básica ou, também, para alunos de séries mais avançadas.



Procurado, o Ministério da Educação não tratou do debate do COE, mas afirmou que o Conselho Nacional de Educação já aprovou um parecer com orientações para volta às aulas presenciais.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.