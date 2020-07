Bebê conhecido como 'Super Chico' se recupera da COVID-19

Em relato no Facebook, Daniela conta que ja%u0301 sabia que Chico nasceria com disfunc%u0327a%u0303o renal grave, mas, no nascimento, outras surpresas surgiram: cardiopatia, hipotireoidismo e uma displasia pulmonar herdada pelos três meses de entubac%u0327a%u0303o, ale%u0301m da Si%u0301ndrome de Down.

Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, a família foi surpreendida com a confirmação de que Chico havia testado positivo para doença, que atinge o sistema respiratório.

A mãe do mais novo super-herói agradeceu as orações e torcida dos amigos internautas. “Chico veio mesmo para nos ensinar e o que eu tenho pra dizer, por fim, e%u0301 que tenho muito orgulho do meu super-hero%u0301i, meu filho ta%u0303o amado, Francisco! Bora, Chico, sair daqui do setor de COVID, torcendo para que os que ficam se recuperem e que tudo fique bem!”.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19