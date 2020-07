Confira vídeo do momento que Miss Bum Bum é presa

Flavia Tamayo foi presa em um hotel no Espírito Santo e é suspeita de integrar uma associação criminosa (foto: Divulgação/Redes Sociais) Miss Bumbum e ex-capa da Playboy Flávia Tamayo. Ela foi detida preventivamente na madrugada desta terça-feira (21) em um hotel na orla de Vitória, no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, Flávia Tamayo integra um grupo criminoso de associação ao tráfico que realiza programas sexuais utilizando drogas como cocaína e haxixe. A Polícia Civil do Espírito Santo divulgou o vídeo da momento da prisão dae ex-capa da Playboy Flávia Tamayo. Ela foi detida preventivamente na madrugada desta terça-feira (21) em um hotel na orla de Vitória, no. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal,integra um grupo criminoso de associação aoque realiza programas sexuais utilizando drogas como cocaína e haxixe.





Confira vídeo do momento que Miss Bum Bum é presahttps://t.co/RF4s89NwsB pic.twitter.com/WgoqkWd6Yg — Estado de Minas (@em_com) July 22, 2020





O trecho em que ela resiste à prisão e tira a roupa foi retirado pela Polícia Civil do Espírito Santo. Flávia Tamayo é investigada pela Polícia Civil do Distrito por associação ao tráfico.





Ricardo Oliveira, delegado da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), responsável pela investigação, diz que Flávia Tamayo, também conhecida como Pâmela Pantera, fazia programas utilizando drogas e que as frequentes viagens da Miss Bumbum dificultaram a localização da investigada. “Ela era reconhecida pelos programas sexuais que realizava, muitas das vezes regados a drogas. Em especial cocaína e haxixe. Em razão da agenda extratemente movimentada da investigada não tinha sido possível realizar a prisão até a data de hoje. Pois antes de Vitória, ela estava em São Paulo e em Florianópolis”, disse.





Segundo o delegado, Flávia está à disposição da Justiça do Espírito Santo, mas será transferida para o Distrito Federal, onde prestará depoimento formal e terá que identificar os fornecedores de drogas “visto que já foi identificado que ela faria parte de uma associação criminosa voltada ao tráfico.”





O advogado de Flavia Tamoyo informou que está se deslocando até Vitória, onde vai ter acesso aos autos. Apenas depois de consultar o processo a defesa vai se manifestar. Fabricio Lucas disse que é advogado de Flávia há muito tempo e não tem conhecimento que ela seria foragida.

Operação Rede

A Operação Rede foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal por meio da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) com o objetivo de desmantelar seis grupos criminosos de tráfico de drogas em Brasília. Duas das quadrilhas eram formadas por garotas de programa que “negociavam programas sexuais, com uso de drogas, para uma clientela seleta”, segundo a PCDF. Um total de 200 policiais cumprem 35 mandados de busca em 10 regiões administrativas: Águas Claras, Candangolândia, Setor Hoteleiro Norte, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Planaltina, Brazlândia, Lago Norte e Goiânia (GO).